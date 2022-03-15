Новый председатель Дзержинского райсуда Волгограда приступил к работе

Общество 15.03.2022 18:07
15.03.2022 18:07
Андрей Клыков, назначенный Указом президента РФ на должность председателя Дзержинского районного суда Волгограда, сегодня приступил к работе. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, нового руководителя представил коллективу райсуда председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов.
- Убежден, что под руководством Андрея Михайловича коллектив суда и впредь будет эффективно выполнять стоящие перед ним задачи, надёжно стоять на страже закона и тем самым защищать права и интересы граждан и государства, - сказал Алексей Глухов. Он пожелал новому председателю районного суда достижения высоких результатов в обеспечении открытости и доступности правосудия.
Андрей Клыков отметил, что своей целью на данном посту считает повышение доверия людей к деятельности судов, авторитета судебной власти. По его мнению, этому будут способствовать законные и справедливые судебные решения, вынесенные в установленные законом сроки.
Напомним, что бывший председатель Дзержинского районного суда Юлия Добрынина в 2021 году была осуждена за покушение на мошенничество к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание она будет после достижения ее ребенком 14-летнего возраста – так решила апелляционная инстанция.
На фото объединенной пресс-службы судов региона: Алексей Глухов и Андрей Клыков (справа)
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