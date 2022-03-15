Экономика

Волгоградский «КАУСТИК» в два раза увеличил платежи в бюджет

Экономика 15.03.2022 12:59 Новости компаний
15.03.2022 12:59 Новости компаний


В 2021 году сумма налогов и сборов, перечисленная предприятием в бюджеты всех уровней, составила более 2 миллиардов 272 миллионов рублей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, это более чем в два раза превысило аналогичный показатель 2020 года. По итогам финансово-хозяйственной деятельности в прошлом году в консолидированный (региональный и местный) бюджет предприятие перечислило 1 млрд 624 млн рублей – темп роста превысил 204,5%. В федеральный бюджет уплачено 648,6 млн рублей – темп роста составил 208,7%. Более чем на треть с 903,5 млн рублей до 1 млрд 245,7 млн рублей выросла и сумма уплаченных страховых взносов.
Соблюдение противоэпидемических мер, направленных на сохранение здоровья сотрудников шеститысячного коллектива АО «КАУСТИК» и других предприятий группы «НИКОХИМ», развитие новых высокотехнологичных производств современных химических продуктов на основе бишофита, постоянная модернизация производства – основы стабильной работы предприятий, расположенных на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа». В рейтинге ведущих предприятий и организаций Волгоградской области, который регулярно публикует областной комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса, АО «КАУСТИК» на протяжении многих лет входит в число лидеров по уплате налогов в консолидированный бюджет, росту объемов отгруженных товаров собственного производства и численности сотрудников.

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