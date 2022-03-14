Общество

ParkSeason Fest на «Волгоград Арене» пройдет летом без иностранных звезд

Общество 14.03.2022 14:18
14.03.2022 14:18


Фестиваль  ParkSeason Fest  на  стадионе «Волгоград Арена» летом 2022 года состоится при участии российских хедлайнеров. Иностранные звезды, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на организаторов, уже заявили об отказе приезжать в Волгоград. С некоторыми зарубежными исполнителями контракты уже расторгнуты, с другими находятся в процессе расторжения.

Из российских групп, горячо ожидаемых волгоградцами, на сцене 2 июля  выступит «Мумий Тролль».

 Группа «Мумий Тролль» возобновит концертную деятельность летом, на сайте коллектива размещена обновлённая афиша выступлений, включая наш фестиваль 2 июля 2022 года в Волгограде, сообщили организаторы ParkSeason Fest. — Отменены все выступления в России участника малой сцены Face. Контракт с артистом в стадии расторжения. Все, кто планировал посещение фестиваля ради концерта рэпера, могут сдать билеты через операторов Kassir.ru или Intickets.

Организаторы фестиваля напоминают, что в прошлом году на фестивале выступали легендарные российские группы Би-2 и ДДТ.

— Их добавляли как замену иностранцам. Конечно, в этом году могло бы быть всё совсем мощно, но согласитесь, что в один день на одной сцене с часовыми концертами 4 таких хэдлайнера — это уже шикарно. Но еще прорабатываем варианты.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
14.03.2022 15:35
Общество 14.03.2022 15:35

0
Далее
Общество
14.03.2022 15:25
Общество 14.03.2022 15:25

0
Далее
Общество
14.03.2022 14:27
Общество 14.03.2022 14:27

0
Далее
Общество
14.03.2022 14:23
Общество 14.03.2022 14:23

0
Далее
Общество
14.03.2022 14:23
Общество 14.03.2022 14:23

0
Далее
Общество
14.03.2022 13:13
Общество 14.03.2022 13:13

0
Далее
Общество
14.03.2022 12:50
Общество 14.03.2022 12:50

0
Далее
Общество
14.03.2022 12:17
Общество 14.03.2022 12:17

0
Далее
Общество
14.03.2022 11:42
Общество 14.03.2022 11:42

0
Далее
Общество
14.03.2022 11:10
Общество 14.03.2022 11:10

0
Далее
Общество
14.03.2022 10:25
Общество 14.03.2022 10:25

0
Далее
Общество
14.03.2022 09:50
Общество 14.03.2022 09:50

0
Далее
Общество
14.03.2022 08:12
Общество 14.03.2022 08:12

0
Далее
Общество
13.03.2022 18:52
Общество 13.03.2022 18:52

0
Далее
Общество
13.03.2022 17:06
Общество 13.03.2022 17:06

0
Далее

Лента новостей

15:35
Рестораны McDonald's продолжают работу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:25
Два элитных дома в Волгограде засияют за счет бюджетаСмотреть фотографии
15:11
Единороссы в Волгоградской гордуме согласовали Кокшилова на пост вице-мэраСмотреть фотографии
14:27
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе интернет-магазина WildberriesСмотреть фотографии
14:23
Волгоградская трудинспекция перешла на усиленный режим работыСмотреть фотографии
14:23
Траты россиян в первую неделю марта выросли на 21%Смотреть фотографии
14:18
ParkSeason Fest на «Волгоград Арене» пройдет летом без иностранных звездСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде группа ипотечных аферистов осуждена за хищение у банков 14 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
Волгоградская область присоединилась к танцевальному челленджу #Россия_мыСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде охотник за металлом ночью распотрошил жд вагонСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 продолжает падатьСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде «сталинку» с парикмахерской в подвале приговорили к сносуСмотреть фотографии
12:17
Сеть исправительных центров расширяют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Казаки в Волгоградской области поддержали российских военных автопробегамиСмотреть фотографии
11:10
«Белое море» бывшего химзавода хотят «выселить» из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:09
Роскомнадзор официально внес Instagram в список запрещенных сайтовСмотреть фотографии
10:47
Коммунальщики района в Волгоградской области навредили природе на 33 миллионаСмотреть фотографии
10:31
Фельдшер «скорой» в Волжском пострадала из-за невнимательного водителяСмотреть фотографии
10:25
ВЦИОМ выяснил главные страхи волгоградцев и россиянСмотреть фотографии
10:12
Бочаров поручил за 7 дней разработать план действий в сфере экономикиСмотреть фотографии
09:50
«ЕвроХим» развивает города присутствияСмотреть фотографии
09:48
Школу и лицей на юге Волгограда эвакуировали из-за угрозСмотреть фотографии
09:34
Ограбление алкомаркета «ПокупАлко» под Волгоградом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
В Волгограде 14 марта 3 СНТ останутся без светаСмотреть фотографии
07:42
Заметки астролога: рекомендации с 14 по 20 марта 2022 годаСмотреть фотографии
20:58
Один человек пострадал при сносе элеватора взрывом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
Очаги бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
Ворошиловский торговый центр определил победителей акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
16:38
Старый элеватор снесли взрывом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:35
Десантник из Волгоградской области погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 