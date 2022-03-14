ParkSeason Fest на «Волгоград Арене» пройдет летом без иностранных звезд

Фестиваль ParkSeason Fest на стадионе «Волгоград Арена» летом 2022 года состоится при участии российских хедлайнеров. Иностранные звезды, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на организаторов, уже заявили об отказе приезжать в Волгоград. С некоторыми зарубежными исполнителями контракты уже расторгнуты, с другими находятся в процессе расторжения.

Из российских групп, горячо ожидаемых волгоградцами, на сцене 2 июля выступит «Мумий Тролль».

— Группа «Мумий Тролль» возобновит концертную деятельность летом, на сайте коллектива размещена обновлённая афиша выступлений, включая наш фестиваль 2 июля 2022 года в Волгограде, — сообщили организаторы ParkSeason Fest. — Отменены все выступления в России участника малой сцены Face. Контракт с артистом в стадии расторжения. Все, кто планировал посещение фестиваля ради концерта рэпера, могут сдать билеты через операторов Kassir.ru или Intickets.

Организаторы фестиваля напоминают, что в прошлом году на фестивале выступали легендарные российские группы Би-2 и ДДТ.

— Их добавляли как замену иностранцам. Конечно, в этом году могло бы быть всё совсем мощно, но согласитесь, что в один день на одной сцене с часовыми концертами 4 таких хэдлайнера — это уже шикарно. Но еще прорабатываем варианты.