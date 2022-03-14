Covid-19

В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 продолжает падать

Covid-19 14.03.2022 12:53
14.03.2022 12:53


В Волгоградской области количество новых случаев заболевания коронавирусом снизилось до 944 - столько человек заболели 13 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, в субботу, 12 марта, в регионе коронавирус был выявлен у 963 человек. При этом за минувшие сутки выздоровели 1596 человек, а попали в больницы – 72. Однако суточная смертность от осложнений ковида в Волгоградской области остается высокой. Так, сообщается о 15 умерших за день от инфекции. Всего в регионе уже 6573 человека стали жертвами пандемии.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Covid-19
13.03.2022 11:53
Covid-19 13.03.2022 11:53

0
Далее
Covid-19
12.03.2022 11:52
Covid-19 12.03.2022 11:52

0
Далее
Covid-19
11.03.2022 12:42
Covid-19 11.03.2022 12:42

0
Далее
Covid-19
10.03.2022 11:54
Covid-19 10.03.2022 11:54

0
Далее
Covid-19
09.03.2022 12:34
Covid-19 09.03.2022 12:34

0
Далее
Covid-19
08.03.2022 12:40
Covid-19 08.03.2022 12:40

0
Далее
Covid-19
07.03.2022 11:44
Covid-19 07.03.2022 11:44

0
Далее
Covid-19
06.03.2022 17:36
Covid-19 06.03.2022 17:36

0
Далее
Covid-19
06.03.2022 12:22
Covid-19 06.03.2022 12:22

0
Далее
Covid-19
05.03.2022 15:08
Covid-19 05.03.2022 15:08

0
Далее
Covid-19
05.03.2022 12:23
Covid-19 05.03.2022 12:23

0
Далее
Covid-19
04.03.2022 12:23
Covid-19 04.03.2022 12:23

0
Далее
Covid-19
03.03.2022 11:38
Covid-19 03.03.2022 11:38

0
Далее
Covid-19
02.03.2022 12:09
Covid-19 02.03.2022 12:09

0
Далее
Covid-19
01.03.2022 17:26
Covid-19 01.03.2022 17:26

0
Далее

Лента новостей

15:35
Рестораны McDonald's продолжают работу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:25
Два элитных дома в Волгограде засияют за счет бюджетаСмотреть фотографии
15:11
Единороссы в Волгоградской гордуме согласовали Кокшилова на пост вице-мэраСмотреть фотографии
14:27
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе интернет-магазина WildberriesСмотреть фотографии
14:23
Волгоградская трудинспекция перешла на усиленный режим работыСмотреть фотографии
14:23
Траты россиян в первую неделю марта выросли на 21%Смотреть фотографии
14:18
ParkSeason Fest на «Волгоград Арене» пройдет летом без иностранных звездСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде группа ипотечных аферистов осуждена за хищение у банков 14 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
Волгоградская область присоединилась к танцевальному челленджу #Россия_мыСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде охотник за металлом ночью распотрошил жд вагонСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 продолжает падатьСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде «сталинку» с парикмахерской в подвале приговорили к сносуСмотреть фотографии
12:17
Сеть исправительных центров расширяют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Казаки в Волгоградской области поддержали российских военных автопробегамиСмотреть фотографии
11:10
«Белое море» бывшего химзавода хотят «выселить» из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:09
Роскомнадзор официально внес Instagram в список запрещенных сайтовСмотреть фотографии
10:47
Коммунальщики района в Волгоградской области навредили природе на 33 миллионаСмотреть фотографии
10:31
Фельдшер «скорой» в Волжском пострадала из-за невнимательного водителяСмотреть фотографии
10:25
ВЦИОМ выяснил главные страхи волгоградцев и россиянСмотреть фотографии
10:12
Бочаров поручил за 7 дней разработать план действий в сфере экономикиСмотреть фотографии
09:50
«ЕвроХим» развивает города присутствияСмотреть фотографии
09:48
Школу и лицей на юге Волгограда эвакуировали из-за угрозСмотреть фотографии
09:34
Ограбление алкомаркета «ПокупАлко» под Волгоградом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
В Волгограде 14 марта 3 СНТ останутся без светаСмотреть фотографии
07:42
Заметки астролога: рекомендации с 14 по 20 марта 2022 годаСмотреть фотографии
20:58
Один человек пострадал при сносе элеватора взрывом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
Очаги бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
Ворошиловский торговый центр определил победителей акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
16:38
Старый элеватор снесли взрывом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:35
Десантник из Волгоградской области погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 