В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 продолжает падать

Covid-19 14.03.2022 12:53
14.03.2022 12:53
В Волгоградской области количество новых случаев заболевания коронавирусом снизилось до 944 - столько человек заболели 13 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, в субботу, 12 марта, в регионе коронавирус был выявлен у 963 человек. При этом за минувшие сутки выздоровели 1596 человек, а попали в больницы – 72. Однако суточная смертность от осложнений ковида в Волгоградской области остается высокой. Так, сообщается о 15 умерших за день от инфекции. Всего в регионе уже 6573 человека стали жертвами пандемии.
Реклама
В Волгоградской области подскочила смертность от ковида13.03.2022 11:53
Covid-19 13.03.2022 11:53
За сутки в Волгоградской области от COVID-19 излечились почти 2,5 тысячи человек12.03.2022 11:52
Covid-19 12.03.2022 11:52
Коронавирус убил еще 14 жителей Волгоградской области11.03.2022 12:42
Covid-19 11.03.2022 12:42
В Волгоградской области коронавирус топчется на плато10.03.2022 11:54
Covid-19 10.03.2022 11:54
Коронавирус унес жизни еще 16 жителей Волгограда и области09.03.2022 12:34
Covid-19 09.03.2022 12:34
В Волгоградской области резко сократилось число госпитализаций с COVID08.03.2022 12:40
Covid-19 08.03.2022 12:40
Коронавирус задержался на тысячной отметке в Волгоградской области07.03.2022 11:44
Covid-19 07.03.2022 11:44
Непривитая 35-летняя волгоградка умерла от коронавируса06.03.2022 17:36
Covid-19 06.03.2022 17:36
Коронавирус держит в напряжении жителей Волгоградской области06.03.2022 12:22
Covid-19 06.03.2022 12:22
Двое молодых мужчин умерли от ковида в Волгоградской области05.03.2022 15:08
Covid-19 05.03.2022 15:08
Коронавирус еще не покидает Волгоградскую область05.03.2022 12:23
Covid-19 05.03.2022 12:23
Кривая заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области возобновила свой рост04.03.2022 12:23
Covid-19 04.03.2022 12:23
Коронавирус за сутки унес жизни 18 жителей Волгоградской области03.03.2022 11:38
Covid-19 03.03.2022 11:38
Уже меньше тысячи: коронавирус уходит из Волгоградской области02.03.2022 12:09
Covid-19 02.03.2022 12:09
В Волгоградской области в ближайшие дни могут отменить QR-коды01.03.2022 17:26
Covid-19 01.03.2022 17:26
Реклама