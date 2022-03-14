В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 продолжает падать





В Волгоградской области количество новых случаев заболевания коронавирусом снизилось до 944 - столько человек заболели 13 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, в субботу, 12 марта, в регионе коронавирус был выявлен у 963 человек. При этом за минувшие сутки выздоровели 1596 человек, а попали в больницы – 72. Однако суточная смертность от осложнений ковида в Волгоградской области остается высокой. Так, сообщается о 15 умерших за день от инфекции. Всего в регионе уже 6573 человека стали жертвами пандемии.