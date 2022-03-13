Старый элеватор снесли взрывом в Волгоградской области









Сегодня в Жирновском районе Волгоградской области путем подрыва снесли старый элеватор. Как сообщает ИА «Высота 102», видео этого события очевидцы разместили в социальных сетях.

На записи видно, как после взрыва огромное здание рассыпается за считанные секунды. Посмотреть на это событие собралось множество людей. Они приехали на машинах и наблюдали за сносом элеватора на безопасном расстоянии.

Известно, что элеватор находился в поселке Красный Яр. О его сносе жителей предупредили заранее.

Согласно открытым данным, в поселке Красный Яр Жирновского района находится ООО «Ададуровский элеватор». Общество ликвидировано 27 декабря 2021 года на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.



