Старый элеватор снесли взрывом в Волгоградской области

Общество 13.03.2022 16:38
13.03.2022 16:38
Сегодня в Жирновском районе Волгоградской области путем подрыва снесли старый элеватор. Как сообщает ИА «Высота 102», видео этого события очевидцы разместили в социальных сетях.
На записи видно, как после взрыва огромное здание рассыпается за считанные секунды. Посмотреть на это событие собралось множество людей. Они приехали на машинах и наблюдали за сносом элеватора на безопасном расстоянии.
Известно, что элеватор находился в поселке Красный Яр. О его сносе жителей предупредили заранее.
Согласно открытым данным, в поселке Красный Яр Жирновского района находится ООО «Ададуровский элеватор». Общество ликвидировано 27 декабря 2021 года на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.
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