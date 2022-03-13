В Волгоградской области подскочила смертность от ковида

Covid-19 13.03.2022 11:53
13.03.2022 11:53
За сутки 18 человек скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области, сообщает федеральный оперативный штаб. Последний раз такое количество умерших от этого коварного вируса регистрировалось 3 марта. Всего от COVID-19 в регионе скончались 6558 жителей.
Вирус был выявлен за сутки у 963 человек, из них госпитализация потребовалась 81 пациенту. Закрыли больничные листы 1704 жителя региона.
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