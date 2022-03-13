В Волгограде еще один водитель-трус сбил школьника и скрылся









Полицейские ищут водителя, который сбил в Красноармейском районе Волгограда 15-летнего пешехода и скрылся. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне напротив дома №6 по проспекту Канатчиков.

По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, совершил наезд на 15-летнего школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомашины доставил подростка, получившего травмы, в медицинское учреждение, после чего скрылся. В настоящее время ведётся розыск водителя.

Отметим, что аналогичное ДТП произошло 11 марта в Ворошиловском районе Волгограда . Неизвестный водитель на улице Неждановой сбил 9-летнего ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель довез покалеченного мальчика до дома и, опасаясь ответственности, скрылся.



