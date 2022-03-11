Covid-19

Коронавирус убил еще 14 жителей Волгоградской области

Covid-19 11.03.2022 12:42
11.03.2022 12:42


За минувшие сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались еще 14 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, это на 1 человека меньше, чем было выявлено накануне. Всего от COVID-19 в Волгограде и области скончались уже 6524 человека. 
Кривая заболеваемости продолжает держаться на стабильно высоком уровне. Так, за минувшие сутки инфекцию выявили 1037 человек – накануне сообщалось о 1054 заболевших. От общего числа госпитализированы в стационары 133 волгоградцев. Справиться с инфекцией удалось 2560 жителям Волгоградской области. 

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