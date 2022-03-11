Мэр Волжского расстался со своим заместителем

Общество 11.03.2022 12:41
11.03.2022 12:41
Виталий Кокшилов, заместитель главы администрации Волжского Волгоградской области, уволился со своей должности в связи с переходом на другую работу.
Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, Виталий Кокшилов был назначен заместителем главы администрации городского округа в ноябре 2020 года. С 2019 года трудился в комитете благоустройства и дорожного хозяйства. Исполняющим обязанности заместителя главы Волжского назначен Алексей Мацаев, руководивший МБУ «Комбинат благоустройства».
Также по собственному желанию от своей должности освобождена начальник управления по организационной и кадровой работе администрации города Ольга Черемушникова. Бывшая чиновница уходит в коммерческую структуру, пояснили в пресс-службе мэрии.
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