Водитель премиального внедорожника сбил ребенка в Волгограде





Водитель внедорожника Cadillac Escalade сбил девятилетнюю девочку в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП произошло минувшим вечером напротив дома №50 на бульваре 30-летия Победы.

По предварительной информации, 41-летний водитель внедорожника двигался по улице Хорошева в сторону 8-й Воздушной Армии. Мужчина не заметил пешехода и совершил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в больницу.