Волгоградское УФСИН ослабило ограничения по коронавирусу

Общество 11.03.2022 09:30
11.03.2022 09:30
Прием граждан по личным вопросам возобновляется в УФСИН России по Волгоградской области с 14 марта, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Такое решение принято с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области, а также в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России.
Прием граждан по личным вопросам будет осуществляться руководством УФСИН России по Волгоградской области и подведомственных учреждений по графику с соблюдением требований социальной дистанции посетителей и обязательным применением всеми участниками средств индивидуальной защиты - маски для защиты органов дыхания и перчаток. Также по всем вопросам можно обратиться письменно посредством почтовой
связи или через интернет-приемную.
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