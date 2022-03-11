Волгоградское УФСИН ослабило ограничения по коронавирусу





Прием граждан по личным вопросам возобновляется в УФСИН России по Волгоградской области с 14 марта, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Такое решение принято с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области, а также в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России.

Прием граждан по личным вопросам будет осуществляться руководством УФСИН России по Волгоградской области и подведомственных учреждений по графику с соблюдением требований социальной дистанции посетителей и обязательным применением всеми участниками средств индивидуальной защиты - маски для защиты органов дыхания и перчаток. Также по всем вопросам можно обратиться письменно посредством почтовой

связи или через интернет-приемную.



