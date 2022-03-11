Общество

Свет отключат 11 марта в сотнях домов пяти районов Волгограда

Общество 11.03.2022 08:11
11.03.2022 08:11


Электричество отключат на время в части домов в нескольких районах города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт АО «ВМЭС», света не будет с 12-00 до 16-00 в Советском районе города на ул.Джамбула Джабаева, 1-21, 5а, 18, ул.Павленко,2-20,1-19, ул.Фучика Юлиуса,4-22,2а,1-21, ул. Антонина, 2-20, 3-21, ул.Райниса Яниса, 2-22, 1-21, 11а, ул.Кошута, 2-24, 3-9, 5б, 5в, 7а, 7б, 9а, 9б, ул.Коганова,96-126, 96а,96б, ул.Гурьева, 1-5, 11а, 20-30, ул.Габышева, 89-119, 76-124, 84а,84б.
В Красноармейском районе пропадет свет с 10-00 до 14-00 на ул. Удмуртская, ул.Саушинская, 20, 24, ул.Гремяченская и  ул.Удмуртская, а также с 9-00 до 17-00 на ул. Медногорская, Джанкойская, Каменец- Подольская и Горностаевская. 
В Дзержинском районе города с 9-00 до 16-оо будет отсутствовать свет на ул. Хорошева, 46, 48, 50, 133-149, ул.Гатчинская, 34, 38, 40, 53, 57, ул.Рионская, 18, 20, 22, 39, 24 (общежитие), пер.Затонский, 4, 6, 8, 1, 3а, 3. 
В Тракторозаводском районе Волгограда плановые отключения произойдут в этот же период на ул.Менжинского, 10,  2, 11, 11а. А в Красноармейском районе с 9-00 до 17-00 на ул. Арсеньева, 4,6.  
В Кировском районе кратковременные отключения запланированы в поселке Саши Чекалина, 1, 3, 7 и 8. 

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