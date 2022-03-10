В КСП Волгоградской области грядет смена руководства

Бывший депутат Государственной Думы Александр Носов сменит Игоря Дьяченко в должности председателя контрольно-счетной палаты Волгоградской области. Комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Волгоградской облдумы поддержал кандидатуру нового главы КСП и рекомендовал регпарламенту принять соответствующее постановление. Об этом сообщили пресс-службе областной думы.
Сейчас Александр Носов занимает должность заместителя председателя региональной КСП, на которую дума назначила его 1 декабря прошлого года. В регпарламенте подчеркнули, что у Носова профильное высшее образование и есть необходимый опыт работы в сфере экономики и финансов.
– Опыт, компетентность и ответственное отношение к делу позволят Александру Носову на высоком профессиональном уровне исполнять обязанности председателя КСП Волгоградской области, – говорится в сообщении областной думы.
Срок полномочий Игоря Дьяченко истекает через неделю, 17 марта. Он был бессменным руководителем КСП Волгоградской области с 2005 года, депутаты несколько раз назначали его на эту должность.