Общество

Экс-депутат Госдумы стал заместителем председателя КСП Волгоградской области

Общество 01.12.2021 10:54
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01.12.2021 10:54


Бывший депутат Государственной Думы Александр Носов назначен заместителем председателя КСП Волгоградской области на ближайшие пять лет. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за утверждение его кандидатуры единогласно проголосовали сегодня депутаты областной думы. Носов поблагодарил регпарламент и назвал своё назначение огромной честью и ответственностью. Он также отметил, что опыт работы в Госдуме и высшее образование по специальности бухгалтер в значительной мере помогут ему на новой должности.
Согласно справке, опубликованной Волгоградской облдумой, Александр Носов начал свою трудовую деятельность с должности бухгалтера-экономиста в сельхозпредприятии Еланского района. С 2001 по 2005 год он занимал должность заместителя главы районной администрации по вопросам экономики, финансов и социальной сферы. Носов также дважды избирался главой администрации Еланского муниципального района, и с 2014 по 2016 год был председателем правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области». В 2016 году он был избран в Государственную Думу VII созыва, где входил в состав комитета по бюджету и налогам. В 2021 году срок его полномочий истек.
Напомним, Александр Носов после избрания восьмого созыва Госдумы оказался не у дел. Он пытался вновь баллотироваться в российский парламент на последних выборах, однако, несмотря на победу в праймериз, он не попал в число претендентов на думское кресло.
Справка. Председателем КСП Волгоградской области является Игорь Дьяченко. До настоящего времени у Игоря Дьяченко всего один заместитель - Лариса Горгоцкая.

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