Перевозчики уходят из сел Волгоградской области из-за ковида

В Волгоградской области прекращается транспортное сообщение с еще одним населенным пунктом — селом Семёновка в Камышинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной администрации, комитет транспорта Волгоградской области получил уведомление от компании-перевозчика о прекращении обслуживания маршрута Камышин – Семёновка. Причиной такого решения стала низкая наполняемость общественного транспорта в период коронавирусных ограничений.

— Большое количество людей, преимущественно старшего возраста, остаются дома на добровольной самоизоляции и позволяют себе разве что походы в сельский магазин и на почту. А кто всё-таки выбираются в город, предпочитают делать это на легковом транспорте: личном авто, либо на попутке вместе с соседом-односельчанином или вовсе на такси, указывая на то, что так и удобнее и быстрее, — пояснили в администрации.

Ситуация с транспортным сообщением обсуждалась на совещании в районной администрации с участием глав сельских поселений.

— К автоколонне 1733 относительно перевозок вопросов нет, — отметил глава района Алексей Самсонов. – Частные же перевозчики не дотируются областным бюджетом, поэтому поступают так, как им выгодно. В любом случае, жители без транспортного обеспечения не останутся, — отметил он.

Отметим, что в аналогичной ситуации оказались жители и в других районах Волгоградской области. ИА «Высота 102» ранее сообщало о прекращении работы маршрутки, которая ездила в несколько хуторов Городищенского района, а также о прекращении транспортного сообщения с двумя населенными пунктами Быковского района – поселками Луговая Пролейка и Приморск.