Жизнь не собачья: в Волгограде благоустроили пункт временного содержания бездомных животных

Сразу трое собак радостно бросаются, виляя хвостами, встречать машину редакции ИА «Высота 102», как только мы подъехали к воротам участка отлова и временного содержания бездомных животных, принадлежащего МБУ «Северное». Упитанные пушистики демонстрируют расположение к незнакомым людям и готовы на правах хозяев показать свою территорию. А удивляться есть чему.





Последний визит более чем трехлетней давности тогда еще в горпитомник, где содержались бездомные животные, оставил у журналистов ИА «Высота 102» тягостные впечатления. Тесные клетки, забитые взрослыми собаками и малышами, перевернутые миски с водой в летнюю жару и даже трупы павших животных, которых не успели убрать из вольеров, тяжелый запах экскрементов – от всего этого сжималось сердце. Но после ликвидации МКУ «Горпитомник» и передачи пункта временного содержания животных на баланс МБУ «Северное» здесь все кардинально изменилось. Построены два огромных крытых вольера с отдельными «комнатами» и крытыми будками для каждой собаки. Для щенков — просторная огороженная территория, которая позволяет резвиться и бегать сколько хочешь, а потом, после сытного обеда, и подремать в закрытом помещении, куда детвора уходит на «тихий час».





— У этих малышей, которых мы подобрали на улицах, не было матерей. Можно сказать, что они сиротки, — рассказывает главный ветеринарный врач участка отлова и содержания бездомных животных МБУ «Северное» Гуля Горбунова. — В таких яслях мы их будем содержать до необходимого для стерилизации возраста, а потом отпустим на свободу. К тому моменту они получат навыки социализации, и самое главное - не смогут размножаться.





Если у щенков есть мама, они содержатся отдельно – пока животное кормит своих детенышей. Одну такую собаку с целым выводком щенят сотрудники МБУ «Северное» привезли с территории, прилегающей к одному из детских садов.

— Мы работаем в основном по заявкам граждан, организаций. Если, например, в каком-нибудь оживленном месте — около школ, магазинов или во дворах — собираются целые стаи бездомных животных, — продолжает Гуля Андреевна. — Чтобы не допустить случаев нападения собак на горожан, забираем их с улиц, привозим сюда, помещаем на карантин. Во время карантина наблюдаем за состоянием бездомышей, если все нормально, проводим вакцинацию и операции, которые лишают из возможности плодиться. А потом возвращаем в привычную для них среду обитания. Но, конечно, стараемся выпускать их на территории, где не так многолюдно.





Стерилизация в идеале избавляет собак от агрессивности. Но специалисты всегда оговариваются: животные есть животные, и голодную собаку стоит опасаться.

— Самая главная наша цель — регулировка численности бездомных животных, чтобы люди чувствовали себя в безопасности на улицах нашего города, — поясняет Гуля Горбунова. — Агрессивные животные не должны третировать горожан и других животных. Не секрет, что собаки истребляют кошек, а кошки, в свою очередь, это ловцы мышей, переносчиков разных опасных заболеваний. Ломается природная цепочка, что может привести к вспышке инфекций. И это недопустимо. Сейчас рассматриваются поправки в федеральное законодательство, которые могут узаконить пожизненное содержание агрессивных собак за государственный счет. Мы уже провели необходимые расчеты и, если такие поправки будут приняты, готовы создать дополнительные места для такой категории животных.





Между тем, созданные в МБУ «Северное» условия позволяют на сегодняшний день одномоментно содержать около тысячи питомцев. Уже нет и в помине той тесноты, в какой раньше вынуждены были находиться животные и, самое главное, проблем с питанием.

— У нас достаточно средств, чтобы закупать корма премиум-класса, — Гуля Горбунова показывает склад, забитый мешками с собачьей едой. — Кормим обычно два раза в день, но следим за тем, чтобы кормушки не пустовали. Тогда собаки ведут себя спокойно, не дерутся за еду. В качестве подстилки используем солому, которой тоже хватает.





Недавно предприятие закупило для службы отлова новый отапливаемый фургон, оборудованный отдельными клетками. Сегодня, например, сюда привезли трех собак с улиц города, информация о которых будет собрана в бирках — своеобразных паспортах животных, которые они всегда «носят» с собой на ушах.





— Очень часто животных, которых мы изъяли во дворах многоквартирных домов, после вакцинации и стерилизации забирают жильцы, — рассказывает Гуля Андреевна. — Как правило, это добродушные собаки, не создающие никаких проблем для окружающих, и любимцы детей. Жители их подкармливают и относятся к ним, как к своим питомцам. Но на окраинах Волгограда, в промзонах зачастую можно увидеть стаи из нескольких десятков собак. Такие животные часто голодают и потому ведут себя агрессивно и могут быть опасными для людей. Поэтому, конечно, цель нашей работы — не допускать бесконтрольного размножения животных.





В прошлом году в пункте отлова и временного содержания животных МБУ «Северное» побывали чуть более 5 тысяч собак. Процедуру стерилизации прошли около четырех тысяч бездомышей. Но проблема бродячих животных, признают сотрудники предприятия, для города является одной из самых болезненных. По примерным подсчетам, в регионе более 30 тысяч бездомных собак.





Возможности благотворительных приютов, которые содержат животных практически пожизненно, весьма ограничены. Но серьезно заниматься проблемой контроля за численностью бродячих собак в городе начали лишь около пяти лет назад. Пока результаты этой работы, возможно, не так заметны. Но, по прогнозам специалистов, при условии сохранении темпов отлова и стерилизации четвероногих уже через три-четыре года удастся переломить ситуацию и остановить размножение бездомных животных.