8 марта в Волгоградской области родились 42 малыша

В Международный женский день в Волгоградской области на свет появились 42 младенца – 22 мальчика и 20 девочек. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в администрации региона.

Напомним, в настоящее время медпомощь женщинам в период беременности и родов оказывают 47 лечебных учреждений: роддома, в том числе два перинатальных центра, женские консультации и амбулатории. В регионе капитально отремонтированы женские консультации в больницах №3 и №1 им. Фишера в Волжском, в роддоме №2 и в больнице №7 Волгограда.