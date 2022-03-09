Министр внутренних дел РФ поставил задачи Дмитрию Вельможко

Сегодня, 9 марта, в Волгограде приступил к работе новый начальник ГУ МВД России по региону. Губернатору Андрею Бочарову посредством видеоконференцсвязи представил Дмитрия Вельможко министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. В ходе общения глава МВД России обозначил приоритеты по работе в Волгоградской области.

Первое, на что обратил внимание Дмитрия Вельможко Владимир Колокольцев, — это телефонное и интернет мошенничество.

— Прежде всего, необходим дополнительный комплекс мер по установлению лиц, совершивших преступления. В современных условиях это особенно актуально для дистанционных хищений и других деяний с использованием высоких технологий, — сказал министр внутренних дел. — Наряду с укреплением профильных подразделений, их материально-техническим обеспечением, следует развивать компьютерные и лингвистические экспертизы. Потенциал для этого более чем достаточный. Главное управление по Волгоградской области – единственный территориальный орган Министерства, где выполняются все 49 видов экспертных исследований.

Второе приоритетное направление – повышение качества предварительного расследования и соблюдение процессуальных сроков.

— Все, что связано с рассмотрением поступающих к нам обращений, должно быть на постоянном контроле. Это основа, суть нашей повседневной деятельности, – подчеркнул Колокольцев.

Третье — организация оказания государственных услуг населению. По мнению главы министерства, в Волгоградской области и сейчас удовлетворенность качеством оказания госуслуг достаточно высокая и существенно превышает целевой показатель.

Фото: МВД России