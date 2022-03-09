Новый начальник ГУ МВД по Волгоградской области вступил в должность

Генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко сегодня вступил в должность начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».

Министр МВД России Владимир Колокольцев по видеоконференцсвязи представил Дмитрия Вельможко личному составу, отметив его профессионализм и организаторские способности, а также готовность обеспечивать безопасность граждан. С новым начальником ГУ МВД по региону сегодня встретился и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также руководители СУ СКР по региону и областного УФСБ.

До назначения в Волгоград Дмитрий Вельможко работал заместителем начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Прежний руководитель ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко в конце декабря 2021 года ушел на повышение – его назначили заместителем министра МВД РФ. Дмитрия Вельможко был назначен Указом президента России от 3 марта.

Дмитрию Вельможко 28 апреля текущего года исполнится 45 лет. Он родился в городе Потсдаме (ГДР). С отличием окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России по специальности «юриспруденция» и Академию управления МВД России по специальности «государственное и муниципальное управление», кандидат юридических наук. Является мастером спорта России по многоборью.

В МВД России служит с августа 1995 года. С декабря 2002 года проходил службу в органах внутренних дел Ростовской области на различных должностях от сотрудника патрульно-постовой службы до заместителя начальника полиции по оперативной работе. В период с 2016 по 2018 год занимал должность начальника УМВД России по городу Ростов-на-Дону.

За высокие показатели в служебной деятельности Вельможко Дмитрий Юрьевич неоднократно поощрялся руководством МВД России. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Женат, воспитывает троих дочерей.

Фото ГУ МВД России по Ставропольскому краю