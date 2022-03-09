Общество

Микрорайон «Долина»: ипотека не выросла – 2,45% на весь срок только до 31 марта

Общество 09.03.2022 15:45 Реклама
09.03.2022 15:45 Реклама


Вопросом как сохранить свои сбережения в новой экономической реальности озадачиваются немало россиян. При этом на данный момент действуют все программы государственной поддержки ипотеки. Застройщик Dars development* отмечает, что купить квартиру в микрорайоне «Долина» в Советском районе Волгограда можно по рекордно низкой ставке – 2,45%** на весь срок кредитования. В компании уверены, что недвижимость – сейчас самый эффективный способ инвестиций.

Dars development – это надежно, строительство продолжается в плановом и штатном режиме. По состоянию на 1 марта 2022 объемы возведения жилья в микрорайоне «Долина» превысили 129 тысяч квадратных метров, и это 1 место в Волгоградском регионе. Застройщик всегда готов к форс мажорным обстоятельствам, поэтому материалы для строительства закуплены заранее, а договоры с подрядчиками заключены на продолжительное время.
Покупка квадратных метров в Долине – это гарантия сохранности денежных средств. Они переводятся застройщику только после завершения строительства,так как все сделки заключены с использованием эскроу-счетов.

Микрорайон «Долина» от группы компаний Dars development – это проект комплексной застройки. Уже сейчас там 3 детских сада, школа на 1000 мест, спортивные и детские площадки в каждом дворе, парки и грандиозные площади озеленения – настоящий эко микрорайон в черте города.
В планах увеличение масштабов строительства: еще одна школа на полторы тысячи мест, поликлиника и детский сад. Также уже в этом году начнется строительство новой четырёх полосной дороги, которая напрямую соединит Долину и Вторую продольную магистраль. 
Долина – это стратегия комплексного и надежного подхода к строительству.
По мнению застройщика, сейчас самое время задуматься о будущем и приобрести квартиру на выгодных условиях, тем более льготная ипотека под 2,45% действует до 31 марта 2022. 
Подробности можно узнать по телефону (8442) 51-11-15.
* Dars development – Дарс девелопмент
** Ипотека с господдержкой – 2020 + программа Дисконт за комиссию.
Ставка в размере 3,05% действует в течение  всего срока кредитования с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка 3,05% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО «СЗ «Рент-Сервис».
Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области- не более 3 млн. руб., для остальных регионов – не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.03.2022 (включительно).
Условия действительны на дату публикации. 
Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.
Данный дисклеймер в расчете на дисконт 3,3% от базовой ставки с оплачиваемой субсидией 10,13%
Ипотека с господдержкой – 2020 + программа Дисконт за комиссию. Базовая ставка 6,35%- дисконт за комиссию 3,3%- дисконт СЭР+СБР 0,3%- дисконт ЛКП 0,3%= 2.45%
Детская ипотека + программа Дисконт за комиссию. Базовая ставка 5,3%- дисконт за комиссию 3,3%- дисконт СЭР+СБР 0,3%- дисконт ЛКП 0,3%= 1.6%

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