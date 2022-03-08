В Волгоградской области резко сократилось число госпитализаций с COVID

Covid-19 08.03.2022 12:40
08.03.2022 12:40
Госпитализация в инфекционные стационары за минувшие сутки понадобилась всего 86 жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб, это самый низкий показатель за последний месяц. Отмечается большое число выздоровевших за сутки – 2286 человек закрыли больничные листы.
Всего COVID-19 был выявлен у 1065 человек – такая заболеваемость держится в регионе уже четвертый день. Скончались от коварной инфекции 14 человек. Общее число погибших – 6479.
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