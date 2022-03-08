Происшествия

Волгоградскому футболисту сломали челюсть

Происшествия 08.03.2022 11:30
08.03.2022 11:30


Травму во время игры с «Томью» получил нападающий волгоградского «Ротора» Камиль Муллин. Как сообщает пресс-служба клуба, после матча у Камиля Муллина диагностирован перелом нижней челюсти.

 - На 85-й минуте встречи наш нападающий в игровом эпизоде получил удар в лицо от футболиста гостей и был вынужден покинуть поле, - сообщает пресс-служба «Ротора», желая Камилю скорейшего выздоровления.

Напомним, накануне на «Волгоград Арене» «Ротор» с треском проиграл сопернику из Томска со счетом 1:3. На первый после перерыва матч в рамках первенства ФНЛ болельщиков впервые пустили без QR-кодов. За игрой на трибунах наблюдали 2099 зрителей. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Происшествия
08.03.2022 11:10
Происшествия 08.03.2022 11:10

0
Далее
Происшествия
07.03.2022 11:02
Происшествия 07.03.2022 11:02

0
Далее
Происшествия
07.03.2022 10:39
Происшествия 07.03.2022 10:39

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 18:56
Происшествия 06.03.2022 18:56

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 15:11
Происшествия 06.03.2022 15:11

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 13:52
Происшествия 06.03.2022 13:52

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 13:31
Происшествия 06.03.2022 13:31

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 13:19
Происшествия 06.03.2022 13:19

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 12:10
Происшествия 06.03.2022 12:10

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 11:33
Происшествия 06.03.2022 11:33

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 11:01
Происшествия 06.03.2022 11:01

0
Далее
Происшествия
05.03.2022 23:45
Происшествия 05.03.2022 23:45

0
Далее
Происшествия
05.03.2022 18:05
Происшествия 05.03.2022 18:05

0
Далее
Происшествия
05.03.2022 16:19
Происшествия 05.03.2022 16:19

0
Далее
Происшествия
05.03.2022 15:46
Происшествия 05.03.2022 15:46

0
Далее

Лента новостей

13:36
Экс-начальник штаба десантного полка в Камышине погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области резко сократилось число госпитализаций с COVIDСмотреть фотографии
12:24
«Красота спасет мир»: волгоградские мужчины скупают тюльпаныСмотреть фотографии
11:30
Волгоградскому футболисту сломали челюстьСмотреть фотографии
11:10
В Волжском две женщины-водителя и ребенок пострадали в массовом ДТПСмотреть фотографии
10:46
«Только 5 кг в руки»: жители Волгограда и Волжского сметают с полок сахарСмотреть фотографии
10:01
Волгоградские дороги чистят от снега и льдаСмотреть фотографии
09:38
Прикипели к заводу душой: волгоградки рассказали об удивительной работе на «Красном Октябре»Смотреть фотографии
09:20
Заметки астролога: рекомендации с 8 по 13 мартаСмотреть фотографии
09:03
Президент РФ объявил о новых выплатах на детей 8-16 летСмотреть фотографии
08:40
В Волгограде ищут реставраторов исторической лестницыСмотреть фотографии
20:16
Снег и туман прогнозируют в Волгоградской области 8 мартаСмотреть фотографии
18:59
Суд в Москве может остановить скандальную стройку РЖД в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
17:28
С волгоградцев стали брать комиссию при оплате за газСмотреть фотографии
16:07
"Развалилась защита": "Томь" разгромила волгоградский "Ротор" со счетом 5:1Смотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области отменили гастроли московского юмористаСмотреть фотографии
15:09
Торговая сеть в Волгограде ограничила продажу гречки и курСмотреть фотографии
15:08
В Волгоградской области зафиксированы случаи микст-инфекцииСмотреть фотографии
13:24
Губернатор Волгоградской области поздравил мам и дам с наступающим 8 мартаСмотреть фотографии
11:53
В глубинке Волгоградской области заполнили опустевшие полки в магазинахСмотреть фотографии
11:44
Коронавирус задержался на тысячной отметке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
Магазины Zara, Bershka и другие закрылись в торговых центрах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:02
В центре Волгограда легковушка влетела под грузовик: один пострадавшийСмотреть фотографии
10:43
Все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограниченийСмотреть фотографии
10:39
Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в ВолжскомСмотреть фотографии
09:37
Беженцев в Волгоградской области зовут работать почтальонамиСмотреть фотографии
09:11
В Волжском похоронят погибшего в спецоперации контрактникаСмотреть фотографии
09:06
Фонд капремонта нанимает коллекторов для взыскания долгов волгоградцевСмотреть фотографии
08:06
В 2022 году в Волгоградской области снизилась смертность населенияСмотреть фотографии
23:59
Суд оштрафовал 23 участников несогласованной акции в Волгограде, один арестованСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 