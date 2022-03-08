Волгоградскому футболисту сломали челюсть

Происшествия 08.03.2022 11:30
08.03.2022 11:30
Травму во время игры с «Томью» получил нападающий волгоградского «Ротора» Камиль Муллин. Как сообщает пресс-служба клуба, после матча у Камиля Муллина диагностирован перелом нижней челюсти.
- На 85-й минуте встречи наш нападающий в игровом эпизоде получил удар в лицо от футболиста гостей и был вынужден покинуть поле, - сообщает пресс-служба «Ротора», желая Камилю скорейшего выздоровления.
Напомним, накануне на «Волгоград Арене» «Ротор» с треском проиграл сопернику из Томска со счетом 1:3. На первый после перерыва матч в рамках первенства ФНЛ болельщиков впервые пустили без QR-кодов. За игрой на трибунах наблюдали 2099 зрителей.
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