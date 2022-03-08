Общество 08.03.2022 10:46
08.03.2022 10:46
Ажиотажный спрос на сахар наблюдается в магазинах Волгограда и Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», покупатели в буквальном смысле сметают этот продовольственный товар с полок.
«Мужчина набрал в свою тележку 26 кг сахара, но его остановили на кассе, сказали, что отпускают в одни руки только 5 кг. Он не возмущался, молча оплатил пять и ушел», - рассказали информагентству посетители одного из супермаркетов «у дома» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Несмотря на введенные ограничения по количеству отпускаемого товара многими торговыми сетями, полки все равно пустеют.
Так, сегодня утром в продовольственном магазине на улице Коммунистической в Волжском сахара уже не было. Для тех, кто не верит своим глазам, здесь всё разъяснили письменно.
- Сахара нет!!!, - гласит объявление.
В социальных сетях пользователи рассуждают, зачем волгоградцы скупают сахар в таком количестве. Одни предполагают, что много сахара нужно для закруток и варенья. Некоторые и вовсе шутят, что этот продукт мужчины собрались дарить женщинам на 8 марта вместо цветов.
Отметим, что люди скупают и другие продукты длительного хранения, особенно если они продавались по скидке. Так, заметно опустели полки с недорогими макаронами и крупами. Спросом также пользуется мука и лапша быстрого приготовления «Доширак».
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