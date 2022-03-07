Торговая сеть в Волгограде ограничила продажу гречки и кур

Между тем, покупатели отмечают, что в некоторых магазинах, в частности, в «Покупочке» пропала дешевая туалетная бумага.
Общество 07.03.2022 15:09
07.03.2022 15:09
Между тем, покупатели отмечают, что в некоторых магазинах, в частности, в «Покупочке» пропала дешевая туалетная бумага.
В торговой сети «Магнит» в Волгограде ограничили продажу трех наименований продуктов – гречки, сахара и тушек кур. Как сообщает ИА «Высота 102», в супермаркетах в рамках одной покупки можно приобрести не более 5 единиц одного товара и не более 5 кг одного весового товара. В «Магните» это объяснили мерами, связанными с предотвращением спекулятивного спроса.Ранее сообщалось, что в торговой сети «Покупочка» решили продавать ряд товаров, в частности, сахар не более 3 кг в руки. При этом по карте покупателя нельзя сделать более пяти покупок в день. Ограничения в продаже некоторых продуктов и товаров введены и ритейлером «Лента». Так, они касаются круп, сахара, чая и кофе, муки, приправ, мясной и рыбной продукции, масла, косметики, туалетной бумаги, подгузников, средств для стирки.
Между тем, покупатели отмечают, что в некоторых магазинах, в частности, в «Покупочке» пропала дешевая туалетная бумага.
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