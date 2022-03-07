Губернатор Волгоградской области поздравил мам и дам с наступающим 8 марта





Многодетные мамы, педагоги, инспектор ДПС и военный связист, врачи и общественные деятели — всех этих удивительных женщин, а в их лице всех жительниц Волгоградской области с наступающим праздником поздравил сегодня губернатор Андрей Бочаров. Встреча, которая прошла в Зале Воинской и Трудовой Славы, началась с букетов цветов и улыбок.

Как рассказали ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, поздравления от главы региона получили Наталья Римм, мама шестерых детей, педагог дополнительного образования волгоградского ДЮЦ, Галина Шевченко, заместитель директора гимназии №1, вдова погибшего офицера, участница региональной общественной организации семей погибших защитников Отечества, Анжела Глушко, инспектор ДПС отряда ГИБДД УМВД по Волжскому, Софья Данилова, лейтенант, начальник узла связи, Юлия Долгих, советник ректора по работе с молодежью Луганского национального университета имени Даля с дочкой Аней.





Наталья Римм ведет в детском-юношеском центре школу дипломатии, где изучает с детьми историю международных отношений и современные события.



- Для меня было особенно важным воспитание моих детей, а так как я в свою время закончила дипломатическую академию МИД, то появилась идея организовать такую школу, - рассказала Наталья Римм.



Андрей Бочаров поблагодарил всех присутствующих дам, а в их лице всех женщин Волгоградской области за отзывчивое сердце, добрую душу, созидательный труд и вдохновение, которое они дарят.- Поздравляю вас лично и в вашем лице всю прекрасную половину человечества с праздником весны, любви — с Международным женским днем. Желаю вам веры, надежды, любви, терпения и всего самого-самого хорошего, с праздником!Глава региона отметил значимую роль женщин в нашем сложном, неспокойном и быстро меняющемся мире, а также их активную жизненную позицию в решении ключевых вопросов.- У нас сложилось хорошее взаимодействие между властью и общественными женскими организациями. Мы всегда общаемся, обсуждаем проблемы, пытаемся найти решения, которые помогут семьям, решаем вопросы людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Сейчас помогаем людям, которые приехали к нам в непростое время из Донбасса, где проходит специальная операция. Они здесь нашли кров, чувствуют себя как дома, но мечтают вернуться в свой настоящий дом, к своим семьям и друзьям. Надеемся, что, когда это случится, у них останутся самые добрые воспоминания о России, о Волгоградской области, — отметил Андрей Бочаров.