Волгоградских флористов будут штрафовать за нелегальные букеты

Штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей грозит продавцам цветочных магазинов в Волгоградской области за продажу букетов с краснокнижными растениями. Флористов предостерегли от использования в композициях иглицы колхидской и самшита, сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
По данным облкомприроды, с каждым годом продавцы цветов становятся все более сознательными – количество регистрируемых фактов незаконной продажи редких растений, в том числе первоцветов, снижается. Чиновники считают, что этому способствует активная просветительская работа, которую ежегодно проводят специалисты облкомприроды и природных парков Волгоградской области.
Очередная акция «Вестники весны» в защиту первоцветов стартовала в регионе на уходящей неделе: для школьников и воспитанников детских садов организуют экскурсии, выставки, викторины и творческие конкурсы. Ученики выпустят стенгазеты и листовки и поучаствуют в мониторинге первоцветов.