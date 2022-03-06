Общество

Волгоградских флористов будут штрафовать за нелегальные букеты

Общество 06.03.2022 09:32
06.03.2022 09:32


Штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей грозит продавцам цветочных магазинов в Волгоградской области за продажу букетов с краснокнижными растениями. Флористов предостерегли от использования в композициях иглицы колхидской и самшита, сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

По данным облкомприроды, с каждым годом продавцы цветов становятся все более сознательными – количество регистрируемых фактов незаконной продажи редких растений, в том числе первоцветов, снижается. Чиновники считают, что этому способствует активная просветительская работа, которую ежегодно проводят специалисты облкомприроды и природных парков Волгоградской области.

Очередная акция «Вестники весны» в защиту первоцветов стартовала в регионе на уходящей неделе: для школьников и воспитанников детских садов организуют экскурсии, выставки, викторины и творческие конкурсы. Ученики выпустят стенгазеты и листовки и поучаствуют в мониторинге первоцветов.

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