



Автомобилисты Волжского присоединятся к всероссийской акции в поддержку Вооруженных Сил РФ, участвующих в спецоперации на Украине, и проведут автопробег по главным улицам города в воскресенье, 6 марта. Мероприятие организует мэрия совместно с автошколой ДОСААФ в Волжском, сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ДОСААФ Волгоградской области.

– Участвуют все машины автошколы, на них нанесут символ Z [как слоган «Zа победу!»], – прокомментировал председатель реготделения Анатолий Знова. – Так мы присоединимся ко всероссийской акции. Слава нашим доблестным Вооруженным Силам!

Движение автоколонны из 70 машин начнется от территории ДОСААФ на улице Горького, 39, далее автомобили проедут по основным улицам Волжского: Логинова, Ленина, Александрова и Мира. Помимо наклеек Z и V автомобилистов, желающих принять участие, просят принести с собой флаги России и знамя Победы. Начало мероприятия в 11.30.

Аналогичный автопробег в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, провели накануне жители Клетского района. Автомобилисты станицы Клетской использовали флаги общественных организаций и объединений, а на лобовые стекла приклеили плакаты с буквой Z и надписями «Для тех, кому не стыдно быть русским» и «Своих не бросаем». Автопробег в поддержку Вооруженных Сил РФ также пройдет 6 марта в Камышине.