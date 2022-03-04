Автопробег в поддержку российских военнослужащих пройдет под Волгоградом





Жители города Камышина Волгоградской области в предстоящее воскресенье, 6 марта, планируют провести автопробег в поддержку военнослужащих РФ, участвующих в операции о демилитаризации и денацификации Украины. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, участники автопробега перед стартом нанесут на свои автомобили российскую символику и букву Z.

— Мы хотим выразить свою поддержку всем, кто задействован в военной операции на Украине, их близким, для поддержания боевого духа и сплочения всех россиян, — цитирует представителя инициативной группы Наталью Гладкову «Камышин ФМ».

Старт автопробега назначен 6 марта на 11:00 от гипермаркета «Экстра» в городе Камышине. Предварительный сбор участников для регистрации состоится 5 марта в 19.00 часов в том же месте.