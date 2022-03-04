Акция для тех, кому не стыдно быть русским, прошла под Волгоградом

Общество 04.03.2022 17:46
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04.03.2022 17:46
В Волгоградской области в пятницу, 4 марта, состоялась акция в поддержку военнослужащих Российской Федерации, участвующих в спецоперации на Украине. Жители Клетского района организовали автопробег од лозунгом «Для тех, кому не стыдно быть русским».
Как сообщили информагентству организаторы, в автопробеге в станице Клетской приняли участие представители общественных организаций. Жители Волгоградской области использовали флаги организаций и объединений, а на лобовые стекла приклеили плакаты с буквой Z и надписями «Для тех, кому не стыдно быть русским» и «Своих не бросаем»
Напомним, что 6 марта автопробег в поддержку российских военных автопробег устроят в городе Камышине Волгоградской области. Присоединиться к мероприятию приглашают жителей всех населенных пунктов региона.
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