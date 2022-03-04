Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за сообщения о минировании

Происшествия 04.03.2022 11:11
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04.03.2022 11:11
Пассажиров и сотрудников терминала международного аэропорта Волгоград эвакуировали сегодня утром около 09.00 из-за поступившего на электронную почту сообщения о минировании. Здание обследовали сотрудники экстренных служб, информация об угрозе не подтвердилась, сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта. В настоящее время аэровокзальный комплекс вернулся к работе в штатном режиме.
Накануне от рук злоумышленников пострадал сайт аэропорта Волгограда – ресурс временно был недоступен для пользователей. В пресс-службе волгоградского аэропорта корреспонденту ИА «Высота 102» затруднились пояснить, по какой причине произошел сбой. Между тем, 3 марта также произошел сбой в работе сайтов других аэропортов юга России – Сочи, Анапы и Краснодара, причем два последних временно не функционируют. В сообщении представителей аэропорта Сочи указывалось, что сайты подверглись мощной DDoS-атаке.
В четверг, 3 марта, по Волгограду также прокатилась очередная волна лжеминирований: письма с угрозами получили школы, детсады, больницы, суды, отделения «Почты России». Ни одно из анонимных сообщений не подтвердилось.
Фото: архив официального сайта международного аэропорта Волгоград.
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