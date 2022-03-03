



Радиостанция «Эхо Москвы-Волгоград» прекратила вещание на частоте 101,1 FM, к онлайн-эфиру также невозможно подключиться. Информацию о прекращении регионального вещания в связи с отключением федерального эфира подтвердили в официальном аккаунте «Эхо Москвы в Волгограде» ВКонтакте.

– Сотрудники радиостанции оказались под угрозой существования. Все это очень печально, – говорится в публикации в социальной сети.

Сайт издания на момент публикации новости доступен, последняя новость в ленте - о решении совета директоров о закрытии «Эха Москвы» - опубликована сегодня в 10.28, сообщает ИА «Высота 102». На YouTube-канале «Эхо Волгоград» прямой трансляции нет.

Утром в четверг совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта после рассмотрения предписания Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к радиостанции и сайту. Об этом с своем Telegram-канале сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Информацию о закрытии этих СМИ подтвердили и в пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа», передает ТАСС.

Фото: архив «Эхо Москвы в Волгограде» / ВКонтакте.