Общество

Радиостанция «Эхо Москвы-Волгоград» прекратила вещание

Общество 03.03.2022 12:23
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03.03.2022 12:23


Радиостанция «Эхо Москвы-Волгоград» прекратила вещание на частоте 101,1 FM, к онлайн-эфиру также невозможно подключиться. Информацию о прекращении регионального вещания в связи с отключением федерального эфира подтвердили в официальном аккаунте «Эхо Москвы в Волгограде» ВКонтакте.
– Сотрудники радиостанции оказались под угрозой существования. Все это очень печально, – говорится в публикации в социальной сети.
Сайт издания на момент публикации новости доступен, последняя новость в ленте - о решении совета директоров о закрытии «Эха Москвы» - опубликована сегодня в 10.28, сообщает ИА «Высота 102». На YouTube-канале «Эхо Волгоград» прямой трансляции нет.
Утром в четверг совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта после рассмотрения предписания Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к радиостанции и сайту. Об этом с своем Telegram-канале сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Информацию о закрытии этих СМИ подтвердили и в пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа», передает ТАСС.
Фото: архив «Эхо Москвы в Волгограде» / ВКонтакте.

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