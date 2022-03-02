Эдгард Запашный организует в Волгограде досуг семьям из ДНР и ЛНР

Общество 02.03.2022 13:19
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02.03.2022 13:19
Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный взял на себя обязанности по оказанию содействия в организации досуга для семей беженцев из ДНР и ЛНР, которые находятся в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», народный артист РФ выложил в своем Telegram-канале переписку с региональным отделением ОНФ в Волгоградской области.
К Эдгарду Запашному обратилась руководитель реготделения ОНФ Ирина Шарипова с просьбой разрешить посещение представления «Королевского цирка» Гии Эрадзе, которое будет проходить с 12 марта по 24 апреля в филиале ФКП «Российская государственная цирковая компания» «Волгоградский государственный цирк» для 200 человек из Донбасса.
Запашный оперативно отреагировал на эту просьбу, сообщив, что передал письмо из Волгограда в компанию Росгосцирк.
- Я с вою очередь взял на себя обязанности по оказанию содействия в организации досуга для семей беженцев из ЛНР и ДНР. Уверен, что необходимые договоренности будут достигнуты, и посещение цирка в г. Волгограде состоится в ближайшее время, - ответил Запашный.
По последним данным областной администрации, в Волгоградской области уже получили убежище 679 беженцев с Донбасса, часть из них живут у родственников. В пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся 394 человека. Ранее волгоградские власти заявляли о готовности принять более трех тысяч беженцев.
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