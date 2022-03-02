Covid-19

Уже меньше тысячи: коронавирус уходит из Волгоградской области

Covid-19 02.03.2022 12:09
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02.03.2022 12:09


В Волгоградской области количество новых случаев заболевания коронавирусом снизилось до 992. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, накануне в регионе заболевших было больше тысячи - 1017 человек. При этом за сутки выздоровели 1911 человек, а попали в больницы – 213. Однако суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области остается высокой. Так, сообщается еще о 15 умерших от инфекции. Всего в регионе уже 6382 человека не пережили пандемию. 

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