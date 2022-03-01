Телеком

Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в «Ростелекоме»

Телеком 01.03.2022 14:53
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01.03.2022 14:53


«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, подвел итоги одной из самых масштабных строек в своей истории. Внедрение комплекса цифровых инструментов во все этапы строительства сети, большая скорость работ и оптимизация бизнес-процессов позволили компании только в 2021 году проложить более 41 000 км волоконно-оптических линий связи.
В рамках реализации федеральных проектов, среди которых «Устранение цифрового неравенства» и «Национальная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», компания «Ростелеком» подключила к сети более 12 000 социально значимых объектов, а длина построенных в 2021 году линий связи превысила длину экватора. Реализовать масштабную программу позволил комплекс цифровых инструментов, состоящий из трех ключевых компонентов: системы умных закупок, автопроверки возможности подключения объекта на этапе планирования, а также автоматизации всего документооборота и отчетности на этапе реализации. 
Благодаря внедрению новой системы распределения заказов на работы «Ростелеком» оптимизировал стоимость реализации проектов и ускорил стандартные закупочные процедуры, сохранив высокое качество услуг. Автоматизация проверки возможности подключения позволила за секунды получить результат, что повысило уровень удовлетворенности клиентов и на 20% сократило время согласования проектов внутри компании. В дополнение к этому сквозная автоматизация работы с документами (от их формирования, подписания и обмена с контрагентом до подготовки отчетных материалов) значительно ускорила формальные процедуры, которые часто тормозили бизнес-процессы, сопровождающие строительство. 
«Ростелеком» уверенно движется к реализации намеченных стратегических целей до 2025 года, в частности к повышению эффективности в традиционном бизнесе. Автоматизация процессов управления строительства — один из примеров тактических побед. Убежден, что дальнейшие внутренние преобразования станут дополнительным фундаментом для компании как надежного партнера для населения, бизнеса и государства, — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.

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