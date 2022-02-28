Общество 28.02.2022 16:42
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28.02.2022 16:42
С 1 марта прием в налоговых инспекциях Волгоградской области будет проводиться без предварительной записи. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в УФНС России по региону. В таком режиме налоговые службы, напомним, работали с начала февраля текущего года из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Для посещения налоговых инспекций по-прежнему необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора, а также не иметь признаков простудных заболеваний.
В УФНС советуют перед записью на прием или посещением инспекции проверить возможность получения необходимой информации или документов в электронном виде. В настоящий момент решить большинство вопросов по налогам можно бесконтактно в формате онлайн. Для этого на сайте ФНС России функционирует более 70 сервисов. Самым востребованным из них является «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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