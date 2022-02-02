Налоговые службы в Волгоградской области перешли на работу по предварительной записи

Общество 02.02.2022 17:06
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02.02.2022 17:06
Прием налогоплательщиков в Волгоградской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ведется исключительно по предварительной записи. Как сообщили в УФНС России по региону, записаться на прием в налоговую инспекцию можно через интерактивный сервис ФНС России "Онлайн-запись на прием в инспекцию".
В УФНС России по региону отметили, что сейчас все услуги, которые предоставляются в операционных залах инспекций, можно получить и дистанционно. Технологии ФНС России позволяют налогоплательщикам получить весть спектр запрашиваемых услуг бесконтактно - без личного визита в налоговый орган. Для этого на сайте ФНС России функционирует более 70 сервисов, самым востребованным из которых является "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". С помощью данного сервиса можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом.
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