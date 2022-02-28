В Волжском бизнесмен ответит за смерть 39-летнего рабочего

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 39-летнего мужчины, который упал с четвертого этажа компрессорной станции, расположенной на территории газобетонного предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла 22 февраля.

Мужчина трудился на разборке здания компрессорной станции, расположенной по улице Александрова в Волжском. Находясь на крыше четырехэтажного строения, он, пытаясь поднять лестницу, упал вниз и получил травмы, не совместимые с жизнью. Как выяснилось, мужчина работал без страховочных тросов.

При этом индивидуальный предприниматель, который нанял мужчину, не принял мер к его обучению правилам и нормам техники безопасности при ведении работ на высоте и не обеспечил безопасность труда на рабочем месте, выяснили следователи. Кроме того, у него отсутствовали средства защиты. Уголовное дело расследуется по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).