Общество

Жители Волгоградской области тратят на поиск работы больше 7 месяцев

Общество 28.02.2022 09:37
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28.02.2022 09:37


Жители Волгоградской области в среднем тратят на поиск работы 7,4 месяца. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные РИА-рейтинга регионов по уровню безработицы в четвертом квартале прошлого года. Волгоградская область в исследовании расположилась на 47-ом месте с уровнем  безработицы в 4,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года регион улучшил положение на три процентных пункта в рейтинге. 
Всего число безработных россиян по итогам четвертого квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,8 процентного пункта и составило около трех миллионов человек. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Санкт-Петербурга, где уровень безработицы составляет 1,5%. Жители этого российского региона тратят на поиск работы всего 3,9 месяца. Труднее всего найти работу жителям Северной Осетии, Дагестана и Ингушетии. Например, в Ингушетии уровень безработицы составляет 30%. При этом больше всего времени уходит на поиск работы у жителей Карачаево-Черкессии - 12,6 месяца. 

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