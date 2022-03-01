В Волгограде ветеран боевых действий чуть не устроил поножовщину после ЗАГСа

К 100 часам обязательных работ приговорен житель Кировского района Волгограда за угрозу убийством сожителю своей бывшей супруги. Как сообщает ИА «Высота 102», такой приговор вынес мировой судья судебного участка № 88.

В суде установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В день, когда все произошло, он с супругой поехал в ЗАГС оформлять развод. Позже мужчина пришел домой к бывшей жене, чтобы забрать свои вещи, но присел за рюмкой горячительного на кухне с ее сожителем. В какой-то момент мужчины поругались из-за хозяйки квартиры, которая была в соседней комнате. Бывший супруг стал обвинять соперника, что он разрушил их семью. Потом мужчина схватил нож и, грозясь убийством, приставил лезвие к телу нового возлюбленного экс-супруги. Также он требовал деньги, которые пара получила, сдавая его комнату в аренду. Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали дебошира.

На суде мужчина утверждал, что хотел просто напугать, а умысла убивать у него не было.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый признал вину и раскаялся. Также на приговор повлияло состояние его здоровья и то, что мужчина является ветераном боевых действий.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.