Расследования

В Волгограде ветеран боевых действий чуть не устроил поножовщину после ЗАГСа

Расследования 01.03.2022 09:00
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01.03.2022 09:00


К 100 часам обязательных работ приговорен житель Кировского района Волгограда за угрозу убийством сожителю своей бывшей супруги. Как сообщает ИА «Высота 102», такой приговор вынес мировой судья судебного участка № 88.

В суде установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В день, когда все произошло, он с супругой поехал в ЗАГС оформлять развод. Позже мужчина пришел домой к бывшей жене, чтобы забрать свои вещи, но присел за рюмкой горячительного на кухне с ее сожителем. В какой-то момент мужчины поругались из-за хозяйки квартиры, которая была в соседней комнате. Бывший супруг стал обвинять соперника, что он разрушил их семью. Потом мужчина схватил нож и, грозясь убийством, приставил лезвие к телу нового возлюбленного экс-супруги. Также он требовал деньги, которые пара получила, сдавая его комнату в аренду. Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали дебошира. 

На суде мужчина утверждал, что хотел просто напугать, а умысла убивать у него не было. 

При назначении наказания суд учел, что подсудимый признал вину и раскаялся. Также на приговор повлияло состояние его здоровья и то, что мужчина является ветераном боевых действий.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.


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