«У меня за них душа болит, понимаете?»: волгоградцы отдают дома беженцам из Луганска и Донбасса

Жители Волгограда, Волжского, Среднеахтубинского района Волгоградской области, узнав о прибытии в регион беженцев с Донбасса и Луганска, принимают их в своих домах. Вынужденным искать убежища в России людям волгоградцы передают ключи от квартир и загородных домов. Одна из них — жительница Волгограда Валентина Петровна.

Валентине Петровне 80 лет и в разговоре с журналистами ИА «Высота 102» она вспоминает свое раннее детство.

— Я родилась в 41-м году, и в 45-м, когда наши беженцы возвращались в свой город, мне было всего четыре года. Несмотря на малый возраст, я хорошо помню, как моя бабушка встречала этих людей, кормила, оставляла на ночь. Помню, как с такой же четырехлетней, как и я, девочкой остановилась у нас молодая женщина. Я так сильно просила бабушку оставить девочку у нас, но ее мать, конечно, отказалась, — вспоминает сегодня пожилая женщина. — Из памяти не стереть ни тех событий, ни тех обездоленных людей. Поэтому, как только я узнала об эвакуации жителей ЛНР и ДНР у меня сжалось сердце. У меня за них душа болит, понимаете?

Квартира, в которой живет Валентина Петровна, находится в Жилгородке. В Красноармейском районе давно пустовала однушка.

— Я год назад похоронила мужа своего. А недавно выставила однокомнатную квартиру не продажу. Ну зачем она мне? Как только узнала о беженцах, решила, что обязательно заселю кого-нибудь туда. Позвонила по одному из номеров и предложила свою помощь. Девочки спросили меня: кого бы я хотела поселить в своей квартире, но я ответила – мне все равно. Что ж я этих людей фильтровать что ли буду?

На днях в однушку на Удмуртской заселились престарелая женщина и ее 40-летняя дочь из Луганска.

— А еще они привезли с собой в Волгоград кота. Представляете? У них из вещей с собой всего-навсего пара сумок и этот кот. Могли ведь вместо него взять еще какую-то сумку. Но нет, прихватили кота. Стало быть, добрые люди! Я им вчера постельное белье, одеяло отвезла и макарон. Хотя они просили не тревожиться. Сказали, что получили по 10 тысяч рублей и купят еду в магазине.

Дом в Краснослободске передала беженцам из Луганска еще одна волгоградская семья.

— Это гостевой дом, в котором у нас останавливаются дети, когда приезжают, — говорит приютившая беженцев Татьяна. — Как только их начали эвакуировать, нашла в Интернете телефон и предложила свою помощь. Вот накануне к нам заселились две женщины с детьми. Ребятишкам четыре и десять лет.

Говорить о себе Татьяна не хочет. Просит не указывать фамилии и утверждает, что слава ей не нужна.

— А вот девушки оказались приятными. В первый же день провели генеральную уборку, хотя в доме и без того было чисто и все готово к приему гостей. Мы свозили их на Мамаев курган сегодня, после они с детьми решили погулять по городу. Вот ждем звонка – должны вернуться обратно на маршрутке.

Как стало известно корреспондентам ИА «Высота 102», свое жилье с беженцами разделил в том числе жители поселка Латошинка и жители Волжского.

По последним данным областной администрации, в Волгоградской области уже получили убежище 679 беженцев с Донбасса, часть из них живут у родственников. В пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся 394 человека. Ранее волгоградские власти заявляли о готовности принять более трех тысяч беженцев.