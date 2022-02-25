Две сотни беженцев с Донбасса приехали за два дня в Волгоградскую область

За двое суток в Волгоградскую область прибыли 205 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР – они приехали как организованными группами, так и самостоятельно. Всего в регионе получили убежище 679 беженцев с Донбасса , часть среди них живут у родственников, некоторые поселились в семьях, готовых помогать попавшим в беду людям. В пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся 394 человек, сообщили в администрации Волгоградской области.

Для приема жителей Донецка и Луганска власти Волгоградской области организовали 80 ПВР, из них задействованы только семь. Беженцев поселили в Волжском в туркомплексе «Ахтуба», санаториях «Ахтуба» и «Кристалл», в Волгограде — в гостиницы «Старт» и «Царицынская», в Городище — в отели «Надежда» и «Замок». Здесь люди обеспечены трехразовым питанием, гигиеническими принадлежностями и медпомощью. Волонтеры помогают им с одеждой и организацией досуга детей.

Туркомплекс «Ахтуба» является центром временного пребывания беженцев: здесь они централизованно получают всю необходимую помощь, прежде всего, с оформлением документов. Отсюда эвакуированных жителей Донбасса постепенно расселяют в пункты временного проживания, в том числе в гостиницу «Царицынская» и отель «Надежда».

В связи с прибытием в Волгоградскую область беженцев из ДНР и ЛНР в Волгоградской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. При обладминистрации действует оперативный штаб, который занимается вопросами приема и размещения людей.