Коммунальщики устраняют порыв тепломагистрали в центре Волгограда









В эти часы бригада тепловых сетей «Концессий теплоснабжения» устраняет технологическое нарушение на участке сети по улице Пархоменко, 29. Коммунальщики уже извинились перед гражданами за временное неудобство – на время проведения работ специалистам пришлось приостановить подачу ресурса в ряде близлежащих домов.

– По предварительной оценке, целостность коммуникаций будет восстановлена до конца рабочего дня, – сообщили в компании.

В свою очередь, как только ресурс начнет поступать в дома, управляющим компаниям будет необходимо произвести регулировку внутридомовых сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры каждого потребителя.



