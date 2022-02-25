Общество

Коммунальщики устраняют порыв тепломагистрали в центре Волгограда

Общество 25.02.2022 15:39
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25.02.2022 15:39



В эти часы бригада тепловых сетей «Концессий теплоснабжения» устраняет технологическое нарушение на участке сети по улице Пархоменко, 29. Коммунальщики уже извинились перед гражданами за временное неудобство – на время проведения работ специалистам пришлось приостановить подачу ресурса в ряде близлежащих домов. 
– По предварительной оценке, целостность коммуникаций будет восстановлена до конца рабочего дня, – сообщили в компании. 
В свою очередь, как только ресурс начнет поступать в дома, управляющим компаниям будет необходимо произвести регулировку внутридомовых сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры каждого потребителя. 

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