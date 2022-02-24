Военная авиация провела учения в Волгоградской области





В Волгоградской области стартовали летно-тактические учения экипажа авиационного полка объединения ВВС и ПВО Южного военного округ. Сообщается, что пилоты отработали элементы полетов на сверхнизких высотах.

Напомним, сегодня жители Волгограда были разбужены гулом военных самолетов, пролетающих над городом. Горожане связали это событие с началом военной операции по защите Донбасса, объявленной Россией. В пресс-службе Южного военного округа, однако, заявили, что полеты организованы в рамках учений.

– В рамках учений летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника, – прокомментировали в ведомстве.

– Летно-тактическое учение проводится для совершенствования летной натренированности экипажей бомбардировщиков и разведчиков авиации при совместном выполнении летных заданий.

Известно, что в учениях задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационной части, а также специалисты тылового обеспечения и связи ЮВО.

Фото: пресс-служба Южного военного округа.