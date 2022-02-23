Непривитой сотруднице Урюпинской газеты суд отказал в восстановлении на работе





Урюпинской городской суд Волгоградской области отказал сотруднице газеты в признании незаконным приказа главного редактора издания об ее отстранении от работы из-за отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, оператор электронного набора и верстки МАУ «Урюпинская правда» требовала также в суде взыскания компенсации морального вреда и компенсации за время вынужденного прогула.

В процессе женщина и ее представители утверждали, что должность истца не относится к сфере деятельности, работники которых подлежат вакцинации. Однако руководство МАУ считало, что женщина занимала должность верстальщика в организации, подведомственной органам местного самоуправления, поэтому входит в категорию сотрудников, которые должны были сделать прививку на основании постановления главного санитарного врача Волгоградской области. В противном случае работодатель должен был на основании распоряжения главы Роспотребнадзора, отстранить сотрудника от работы. При этом перевести верстальщицу на удаленку не представлялось возможным.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.