Банк «Открытие» повысил доходность по вкладам до 9,2% годовых

Экономика 22.02.2022 15:12 Реклама
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22.02.2022 15:12 Реклама
Банк «Открытие» с 22 февраля повышает ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов. Рост составит от 0,6 до 0,75 процентных пункта в зависимости от вида и срока вклада.
Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для премиальных клиентов достигает 9,2% годовых при размещении средств на 1 год во вклад «Надежный» с получением процентов в конце срока.
Ставка 9,2% годовых также доступна по вкладу «Надежный партнер» клиентам банка, получающим зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, а также предъявителям промокодов.
Максимальная доходность по депозитам для остальных клиентов составит 9,0% годовых.
Также с 1 марта банк «Открытие» повышает ставки по накопительному счёту «Моя копилка» до 7% годовых. Одновременно с этим банк снизит минимальный порог остатка по счету, на который проценты начисляются по указанной ставке, с 10 тысяч до 100 рублей. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 8% годовых клиенты смогут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
При оформлении любого вклада или счета «Моя копилка» с остатком от 50 000 рублей клиенту бесплатно предоставляется карта с тарифом Opencard платежных систем Visa, Mastercard или МИР.
Вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно с условиями по вкладам и накопительным счетам можно познакомиться на сайте банка.
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