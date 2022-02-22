



В рамках образовательной программы развития финансовой грамотности сотрудники Волгоградского отделения Сбербанка организовали и провели в 2021 году обучающий курс для воспитанников ГКСУ СО «Волжский ЦПД». Специализированный тренинг включал в себя серию практических занятий, на которых ребята вместе с экспертами Сбербанка отрабатывали умения управлять финансами и распоряжаться собственными доходами.

Программа обучения по повышению финансовой грамотности рассчитана на подростков 15-17 лет. Курс состоит из пять занятий, в каждом участвуют 10‒12 ребят. Всё обучение строится на игровых симуляциях и моделировании реального опыта при решении повседневных задач взрослого человека. От занятия к занятию уровень сложности заданий возрастает.

Ведущие курса, сотрудники Волгоградского отделения Сбербанка, в игровой форме показывали ребятам, как распределять свой бюджет, рассказывали какие финансовые риски существуют и как ими можно управлять, а также научили практическим навыкам простых финансовых операций.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Повышение финансовой грамотности населения — одна из важных задач для Сбербанка. У ребят, воспитывающихся в детских домах, есть сложность с пониманием настоящей цены денег. Часто складывается ситуация, что, получая пособия от государства, подростки очень легко относятся к финансам и готовы тратить их на развлечения или на дорогие вещи. Мы рассчитываем, что образовательный курс поможет ребятам сориентироваться в жизни и научит правильно распоряжаться деньгами».

Роза Чеснокова, директор ГКСУ СО «Волжский ЦПД»: «Очень важно, чтобы дети, воспитывающиеся в социальных учреждениях, научились грамотно распоряжаться своими финансами. Тренинги, проводимые сотрудниками Сбербанка, интересны и полезны для наших воспитанников. Ребята получают наглядное представление о финансовых услугах и продуктах. Это позволит им в будущем успешно социализироваться в обществе».

Программа является совместным проектом Сбера и благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и реализуется во многих регионах России. Планируется в этом году провести еще ряд подобных занятий с подростками.







