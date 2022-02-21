Волгоградское УФАС уличило местных автодилеров в недостоверной рекламе





Специалисты Волгоградского УФАС намерены наказать за недостоверную интернет-рекламу несколько крупных волгоградских автодилеров. По мнению антимонопольщиков, организации заманивали покупателей обещаниями дешевых автокредитов, ссылаясь на партнерство с банками, которые, в свою очередь, понятия не имели о своем участии в рекламной кампании.

В частности, сообщает ИА «Высота 102», речь идет о рекламных объявлениях «HYUNDAI с максимальной выгодой…», «Сайт Гольф Авто в Волгограде. Выгодные цены…» с гиперссылками, ведущими на сайты дилерских центров.

– Реклама манила покупателей дешевыми автокредитами, в том числе под 2,9 % годовых. Указывалось, что финансовые услуги в автоцентре, находящемся на шоссе Авиаторов, 8 Д, оказывают известные банки и страховые организации («Сбербанк», «Росгосстрах» и др.), – пояснили в Волгоградском УФАС. – Наши специалисты проверили данную информацию и выяснили, что, к примеру, в ПАО «Сбербанк России» в настоящее время не реализуются программы автокредитования, а у ПАО СК «Росгосстрах» отсутствуют программы страхования на заявленных в рекламе условиях (КАСКО за 1 руб.).

Пользователям сайта hyundai34.com предлагалось оформить онлайн-заявку на автомобиль, указав свои контактные данные. При этом сведения о юридическом лице – продавце машин – на сайте указаны не были, но среди преимуществ неизвестной компании упоминалось наличие статуса дилера Нyundai.

На сайте также указаны логотипы нескольких «банков-партнеров» автоцентра. Однако оказалось, что самим банкам о таком партнерстве ничего неизвестно, равно как и о рекламируемых «максимально выгодных» программах кредитования.

– В рекламе предварительно усматриваются признаки нарушения целого ряда норм Закона о рекламе (п. 4, п. 20 ч. 3 ст. 5 и ч. 3 ст. 28), связанных с запретом на распространение недостоверных сведений, а также нарушением специальных требований к рекламе финансовых услуг.

В ходе дела будут окончательно определены лица, причастные к распространению данной интернет-рекламы, – сообщили в ведомстве.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», уже установлено, что ООО «ВМ онлайн», которое также уже являлось неоднократным фигурантом дел по рекламе ряда печально известных автосалонов, заказывало в «Яндекс. Директ» рекламу салона «Гольф Авто».

– Заказ рекламы «HYUNDAI с максимальной выгодой…» осуществляла рекламная компания ООО «Хорошая Реклама», а номер телефона, который указан на сайте golf-auto.ru, выделен абоненту ООО «Сапфир». Две эит организации ранее уже становились фигурантами рассмотренного Волгоградским УФАС России рекламного дела, которое завершилось признанием рекламы автоцентра «Росток-авто» ненадлежащей, – рассказали в УФАС по Волгоградской области.