Волгоград принял первых беженцев из Донбасса





Минувшей ночью в Волгоград прибыли первые беженцы из Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко был созван сразу же после поступления поручения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В ходе заседания руководители областного центра определили места для организации пунктов временного размещения (ПВР), проработали вопросы обеспечения эвакуированных граждан питанием, медицинской и другой необходимой помощью.

В ночь с воскресенья на понедельник, 21 февраля, порядка 150 человек – в основном женщины и дети , в том числе грудной младенец – были размещены в ПВР на базе гостиницы «Старт» в Тракторозаводском районе Волгограда. Всех поселившиеся обеспечили спальными местами и горячим питанием.

В администрации Волгограда подчеркивают, что при необходимости город-герой готов принять и обеспечить необходимыми условиями новые партии беженцев.

Фото: пресс-служба администрации г. Волгограда



