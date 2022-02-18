В Волгограде УК заплатит за сгнивший чердак





За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов ООО "Волгоградская сантехническая компания" привлечено к административной ответственности. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, в ноябре прошлого года инспекторы обнаружили протечки в потолочном перекрытии в одном из жилых помещений дома №108 по ул. Мачтозаводская в Красноармейском районе Волгограда. Оказалось, что на чердаке в месте смыкания перекрытия и внешней стены многоквартирного дома образовалось сквозное отверстие. Это привело к гниению досок обрешетки и скоплению воды на полу чердака.

В отношении УК было возбуждено административное по статье 7.22 "Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений" КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого вынесено постановление о назначении ООО «Волгоградская сантехническая компания» штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Фото из архива ИА "Высота 102".