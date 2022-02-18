В Советском районе Волгограда снесут два гаража

Общество 18.02.2022 07:43
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18.02.2022 07:43
В Волгограде продолжается «зачистка» дворов от гаражей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение администрации Советского района, районная комиссия признала самовольными постройками два металлических ангара, расположенных на ул. Голубятникова около домов №10 и №21. Демонтировать гаражи должны их собственники в течение пяти дней после издания документа, в противном случае это сделают за них коммунальные службы и отправят ангары на хранение на склад МБУ «ЖКХ Советского района».
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